Il Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva garantiscono in merito alla presenza della polisonnografia

Il Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva chiariscono in merito alla polisonnografia che «nell’ospedale di Lamezia Terme, non solo si effettua l’esame nell’Unità Operative di Broncopneumologia diretta da Massimo Calderazzo, ma lo si può fare con una dottoressa di grande esperienza come Luciana Fronda e in tempi “decenti”, non ci sono lunghe attese. Ci sorprende che i medici di famiglia non ne fossero al corrente quando hanno lanciano il loro accorato appello».

Si ritiene «strano che non si siano informati, dovendo quotidianamente confrontarsi con diverse patologie dei loro pazienti e dovendoli indirizzare verso gli specialisti e gli esami giusti», lamentando che «verso l’ospedale di Lamezia non si pone l’attenzione dovuta, non solo quando mancano i servizi che da anni chiediamo per i malati ma anche quando questi sono di qualità e potrebbero dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie».