Domani presentazione dell’iniziativa Gli Itinerari della mente

Si terrà domani, alle 12 nella sala “Napolitano” di Lamezia Terme, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Gli Itinerari della mente, una rassegna di incontri organizzata dal Centro di Salute Mentale e dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Lamezia Terme, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Saranno presenti all’incontro, il sindaco, Paolo Mascaro, l’assessore alla cultura, Giorgia Gargano, la direttrice del capo dipartimento salute mentale ASP ambito di Lamezia, Rosina Manfredi, il direttore SPDC Lamezia (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura), Michele Rossi, il rappresentante del Progetto Gedeone, Tonino Mangiafave.

L’iniziativa che avrà come madrina d’eccezione, Anna Laura Orrico, Sottosegretaria al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, prende spunto dall’idea di creare un itinerario che parte dallo scompenso acuto della mente all’interno di un reparto psichiatrico e arriva alla cura territoriale nei Servizi Mentali per poi integrarsi nella vita sociale cittadina.

Gli incontri sono mossi dall’intenzione di utilizzare le plurime sfaccettature dell’arte come unità di misura dei limiti e delle potenzialità di tutti noi esseri umani e di dissipare lo stigma sociale intorno ai degenti delle strutture psichiatriche, a quanti dovranno rientrare nella vita sociale e alle loro famiglie.