Coronavirus

Nuovi 7 positivi su 1041 tamponi

In 20.012 si sono registrati al sito della Regione per comunicare il proprio arrivo in Calabria

Più informazioni su coronavirus









In Calabria ad oggi sono stati effettuati 124.400 tamponi, 1041 in più rispetto a ieri. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.283 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 123.117. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti.

Cosenza: 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria: 2 in reparto; 11 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 57. Il caso rilevato ieri al laboratorio dell’AO di Cosenza, ricoverato in Malattie Infettive, è residente in provincia di Cosenza. I 2 casi rilevato oggi dal laboratorio dall’AO di Cosenza, sono provenienti da fuori regione. Dei 2 casi positivi rilevati dall’AO di Reggio Calabria, uno si riferisce a un rientro e l’altro è un soggetto proveniente da fuori regione. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 20.012.