Per i tamponi post discoteca aggiunta una postazione anche a Lamezia Terme presso la sede Distretto Socio Sanitario

A seguito di un caso positivo al Covid-19 di un giovane di Girifalco, l’Azienda Sanitaria Provinciale attraverso il Dipartimento di Prevenzione, in sinergia con la Protezione Civile della Regione Calabria, ha allestito 2 postazioni di cui una a Catanzaro Lido (sede Poliambulatorio viale Crotone) ed una seconda a Soverato (Palazzetto dello Sport) per l’effettuazione di tamponi. A queste è stata aggiunta una terza anche a Lamezia Terme, in Piazza Borelli presso la sede Distretto Socio Sanitario, in fase di allestimento ed al momento non montata (si ci è attrezzati nei locali con ingresso su via Colombo, con già alcuni utenti dal primo pomeriggio ad aver usufruito del servizio).

Tutti coloro che abbiano frequentato, nei giorni di sabato e domenica, le discoteche di Soverato (Il Circle Club e Noa’s Club) dovranno effettuare il tampone.

CONTATTI

Telefono: 0961 7033950 (Catanzaro Lido)

Telefono: 0961 7033058 (Catanzaro Centro) Telefono: 0968 208919 (Lamezia Terme)

E-MAIL PER AREA

domenico.defazio@asp.cz.it (Soverato);

coronavirusaspcz@gmail.com (Catanzaro);

covid19diplamezia@gmail.com (Lamezia Terme).

Cosa inserire nel testo email :

Sono________ (Nome e Cognome),

risiedo o sono domiciliato presso_______ ( Comune)

il mio numero di cellulare è ____________

la mia e-mail è ___________

Tutti riceveranno riscontro sulla propria e-mail

GIORNI ED ORARI DI ATTIVITA’

Giovedì 13: 14,30 -16,30

Venerdì 14: 9.00-12.00 14,30-16,30

Domenica 16: 9.00 – 12.00

Lunedì 17: 9.00-12.00 14,30-16,30

Martedì 18: 9.00-12.00 14,30-16,3

Mercoledì 19: 9.00-12.00 14,30-16,30

Giovedì 20: 9.00-12.00 14,30-16,30

Venerdì 21: 9.00-12.00 14,30-16,30

Sabato 22: 9.00 – 12.00