Nel resoconto dell’ospedale Pugliese per l’area centrale della Calabria 5 nuovi positivi

Secondo il resoconto fornito dall’ospedale Pugliese i numeri al momento per l’area centrale della Calabria sono di 5 nuovi positivi (2 in provincia di Catanzaro, 3 in quella di Crotone) su 670 pazienti, ripartiti tra le province di Catanzaro (ospedale 121, territorio 421, operatori 16, rientri 3); Crotone (ospedale 1, territorio 70, operatori 3, rientri 0); Vibo Valentia (ospedale 9, territorio 13, operatori 0, rientri 13).