Su 1516 tamponi sale di 10 unità il conto dei positivi, con 100 casi attivi nelle province e 77 da fuori regione

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 137.560 tamponi, 1516 nelle ultime 24 ore.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.367 (+10 rispetto a ieri con 5 migranti del Cara di Crotone, 4 a Reggio Calabria (di cui 1 rientro e 3 della ‘festa giovani’) e 1 calciatore del Catanzaro), quelle negative sono 136.193, con 100 casi attivi nelle province e 77 da fuori regione.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 3 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 2 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 274 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

– altra Regione o Stato Estero: 77.