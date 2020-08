Niente più farmacia all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme, nuovo interpello per quella rurale di Maida

Con Decreto Dirigenziale n.8528 del 12 agosto è stato approvato l’ elenco delle 41 delle sedi farmaceutice disponibili per il III Interpello, da cui però viene esclusa quella dell’aeroporto di Lamezia Terme, in quanto il precedente assegnatario nel 2018 non ha aperto entro i 180 giorni indicati, ma anche perché nel frattempo la Sacal ha comunicato che il locale assegnato per tale scopo ha ora un nuovo utilizzo commerciale.

Nell’elenco compare anche la sede farmaceutica rurale e sussidiata del Comune di Maida, in precedenza al centro di polemiche sia politiche che legali sulla sede contesa tra Vena ed il centro commerciale.

Sono in posizione utile per partecipare al III interpello le candidature collocate nelle posizioni comprese tra la 134 ^ e la 173^ della graduatoria, per come rettificata con DDG n. 1035 del 7 febbraio 2020.