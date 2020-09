Su 1630 tamponi sale di 13 unità il conto dei positivi al Coronovirus in Calabria, ora arrivati a 1558. I casi attivi vedono 273 persone in isolamento, con 20 ricoverati ed un caso in rianimazione.

Territorialmente la distribuzione vede:

– Catanzaro: 8 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 8 in reparto; 1 Rianimazione, 46 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 3 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 290 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 12 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

– altra Regione o Stato Estero: 159.

I nuovi contagi odierni riguardano 8 casi intercettati nel cosentino, di cui 6 con il contact tracing e altri 2 per cui è in corso l’indagine epidemiologica.

Altri 2 sono ospiti del Cara di Crotone e 2 riconducibili al focolaio della Sardegna.

L’ultimo caso è stato rilevato dall’Asp di Reggio Calabria tramite il contact tracing.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.458.