“Ad oggi a Lamezia Terme si registrano 4 casi di attualmente positivi, tutti in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute”

In assenza di un bollettino ufficiale da parte dell’Asp di Catanzaro, come avviene per le altre aziende sanitarie calabresi, a fare il punto della situazione sui casi attivi di Covid-19 a Lamezia Terme è il sindaco Paolo Mascaro.

«Ad oggi a Lamezia Terme si registrano 4 casi di attualmente positivi, tutti in isolamento domiciliare e tutti in buone condizioni di salute», spiega il primo cittadino, «grazie al lavoro eccellente svolto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro, i fenomeni sono ad oggi tutti circoscritti e sotto controllo, con immediata identificazione dei soggetti già in stretto contatto ed adozione dei necessari provvedimenti».

Da Mascaro quindi il richiamo alla cittadinanza: «necessario oggi rispettare al massimo le regole ed in particolare l’uso, ove prescritto, della mascherina ed il distanziamento sociale. Sicuramente in breve tempo la nostra Comunità saprà, con l’alto senso di responsabilità ad oggi mostrato, superare l’attuale momento di preoccupazione e prevenire ogni ulteriore diffusione del contagio».

Il primo cittadino richiama poi alla prudenza: «onde evitare che circolino dati incontrollati ed inveritieri, che possano diffondere ingiustificato allarmismo o panico, ogni notizia inerente eventuale caso positivo, ricovero o guarigione nella Città di Lamezia Terme, non appena inoltrata dall’ASP, sarà in tempo reale comunicata alla cittadinanza». Anche perché al sindaco spetta anche l’onere di emanare le relative ordinanze, 10 a partire dal 24 agosto.