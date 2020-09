Approvato l’elenco dei beneficiari del progetto “Dopo di noi” finanziato dal 2016

Approvato l’elenco dei beneficiari del progetto “Dopo di noi”, rivolto a persone con disabilità grave prive o in progressiva perdita del supporto familiare, un iter che era partito a livello nazionale nel 2016.

Il Comune di Lamezia Terme, in qualità di ente Capofila del Distretto socio-assistenziale del Lametino (comprendente i Comuni di Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Nocera Terinese, Maida, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida) ha ricevuto da parte della Regione Calabria 177.708,68 euro a dicembre 2017 come risorse spettanti per la realizzazione degli interventi finanziabili.

Tra marzo e maggio 2018 la conferenza dei sindaci ha deliberato gli indirizzi di programmazione del finanziamento ed il relativo bando per individuare i beneficiari, il quale è scaduto a giugno dello stesso anno. Parallelamente è stato sottoscritto tra l’Ambito Territoriale e l’ASP di Catanzaro – Distretto socio-sanitario di Lamezia Terme il protocollo per la definizione di percorsi integrati di presa in carico delle persone interessate dai principi del progetto.

A luglio 2019 l’unità di valutazione multidimensionale ha assegnato l’ordine di priorità, a settembre 2020 ha approvato i vari progetti personalizzati con individuazione di fasi, tempi, obiettivi e priorità di intervento, azioni da realizzare, soggetti coinvolti, modalità di verifica e monitoraggio nonchè budget.