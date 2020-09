Domani pomeriggio nell’Abbazia Benedettina festività della Natività della Beata Vergine Maria con le Ancillae Domini

L’8 settembre è il giorno in cui la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa festeggiano la Natività della Beata Vergine Maria, e domani tale ricorrenza sarà celebrata alle 17.30 nell’Abbazia Benedettina, anello di congiunzione sul territorio tra la Chiesa Ortodossa, che nella tarda antichità vi ha celebrato il culto di Sant’Eufemia, e la Chiesa Cattolica, che con Roberto il Guiscardo ha dedicato l’Abbazia a Santa Maria.

A rappresentare le due confessioni, saranno presenti Padre Constantin Ghimisi, parroco ortodosso di Lamezia, e padre Giuseppe Martinelli, parroco di Sant’Eufemia. Saranno le voci e i canti gregoriani delle Ancillae Domini, dirette da Licia di Salvo, a celebrare una giornata di spiritualità e fede. L’Assessorato alla Cultura di Lamezia ha organizzato questo evento con Progetto Gedeone e con il Coordinamento Regionale delle Associazioni della Salute Mentale.

“L’obiettivo dell’Amministrazione è sempre quello di coniugare la cultura più alta con l’attenzione al sociale e questa volta lo faremo attraverso il canto delle Ancillae Domini: non esiste un linguaggio condiviso più alto e universale della musica per mettere in relazione gli esseri viventi”, ha affermato Giorgia Gargano, Assessore alla Cultura di Lamezia Terme.

Questa iniziativa si inserisce nel solco dell’interazione con il reparto di Psichiatria del Presidio Ospedaliero cittadino, iniziata nel mese di agosto con la conversazione, nel Giardino dei Pensieri Ritrovati del nosocomio stesso, con lo scrittore Domenico Dara. L’arte è la più alta possibilità di espressione e comunicazione anche di soggetti con difficoltà relazionali come i pazienti con patologia mentale.

Tale pensiero è condiviso con il responsabile del reparto di Psichiatria, Michele Gabriele Rossi, che sarà presente all’evento e che ritiene fondamentale l’azione di inclusione e abbattimento dello stigma attraverso iniziative pubbliche che coinvolgano la società civile sul tema.