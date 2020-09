Il sindaco conferma i 12 casi positivi attivi, circa 40 le persone coinvolte nelle varie ordinanze

«A seguito delle ultime comunicazioni ricevute, ad oggi a Lamezia vi sono 12 attualmente positivi, di cui 11 in isolamento domiciliare ed 1 in stato di ricovero, le condizioni di tutti sono buone». A confermarlo è il sindaco Paolo Mascaro, distinguendo i 12 casi in: 2 rientro viaggio altra Regione (il primo caso si riferisce a 14 giorni fa); 5 medesimo nucleo familiare con virus contratto in altro Comune; 5 a seguito contatto con cittadino di altra regione che si è recato ad agosto a Lamezia».

«La situazione è sotto controllo in quanto si è immediatamente proceduto, grazie al fondamentale apporto del Dipartimento Prevenzione dell’ASP, a circoscrivere tutti gli stretti contatti con apposite ordinanze di quarantena», rimarca il primo cittadino, che oggi ha emesso altri 7 atti amministrativi a riguardo coinvolgendo così circa 40 persone compresi i casi attivi dal 24 agosto.

«Si raccomanda di rispettare ogni prescrizione imposta dalla legge e di evitare inutili dicerie o diffondere ingiustificati allarmismi», conclude il sindaco.