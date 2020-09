Su 1168 tamponi 8 positivi in più, 356 i casi attivi

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 165.632 tamponi, 1168 nelle ultime 24 ore.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.648 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 163.984, con 356 casi attivi (di cui 326 in isolamento, 29 ricoverati in reparto ed 1 in terapia intensiva).

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 12 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 62 in isolamento domiciliare; 457 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 3 in reparto; 85 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

– altra Regione o Stato Estero: 185

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 12 , di cui 5 non sono residenti.

Dei 13 pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, 4 sono “non residenti”. Sempre a Cosenza, 2 casi sono riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano. A Reggio Calabria, 3 casi sono riconducibili al focolaio di Oppido.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.170.