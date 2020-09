Il 21 settembre sul lungomare “Cammina con noi” in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Alzheimer

Deliberata oggi dalla giunta Mascaro la concessione alla Associazione per la Ricerca Neurogenetica del patrocinio gratuito della Città di Lamezia Terme e dell’utilizzo del Lungomare “ Falcone e Borsellino” e dell’anfiteatro “Emanuela Loi” per lo svolgimento della manifestazione “Cammina con noi”, prevista il 21 settembre dalle 16 alle 21 in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Alzheimer.

Si specifica che «risultano in essere, da diversi anni, rapporti di collaborazione tra questo Comune e l’Associazione per la Ricerca Neurogenetica volti alla realizzazione di iniziative e di servizi assistenziali a favore delle persone affette da Alzheimer e/o demenze» e che «il progetto di cui trattasi prevede il coinvolgimento attivo della Comunità nella conoscenza della malattia come strumento per innescare un processo di cambiamento sociale finalizzato a sconfiggere il pregiudizio e creare una rete di cittadini consapevoli e capaci di relazionarsi con la persona affetta da demenza e con la sua famiglia e farli sentire parte integrante della loro città».