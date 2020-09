La sezione Acmo di Lamezia intitolata a Mimma Colosimo compie 10 anni di vita

La sezione lametina dell’Acmo (Associazione calabrese malati oncologici), intitolata a Mimma Colosimo, compie 10 anni di vita. In occasione di questo importante anniversario, i componenti dell’associazione hanno inteso pubblicare il libro-testimonianza “Voluta dal cielo – Dieci anni insieme”. Un volume in cui volontari, medici e persone che hanno conosciuto l’associazione, hanno condiviso le proprie esperienze vissute, le emozioni provate e il lavoro svolto.

L’uscita del volume “Voluta dal cielo – Dieci anni insieme” è in programma per il 17 settembre, data della nascita della sede lametina e, purtroppo, giorno in cui è scomparsa la compianta Mimma Colosimo, malata oncologica che non è riuscita a vincere la sua lotta contro il cancro ma che rimane sempre una figura esemplare di moglie e di madre.

Una donna coraggiosa che, anche nella sofferenza non ha mai dimenticato di sorridere alla vita e di dare conforto agli altri. Il libro “Voluta dal cielo – Dieci anni insieme” sarà presentato domani, alle 17, nei locali della casa editrice Grafichéditore in via Del Progresso, 200 a Lamezia Terme.

Saranno presenti i membri dell’associazione, i familiari dei pazienti oncologici che negli anni si sono rivolti al sodalizio, i sanitari che quotidianamente assistono malati che lottano contro un male non più invincibile ma che genera ancora tanto dolore e tanta tribolazione.

L’Acmo Lamezia, in questo suo primo giro di boa vuol lanciare un messaggio a tutta la comunità lametina: “L’associazione dei malati oncologici c’è, è presente sul territorio e continua a garantire sostegno a chi si ritrova improvvisamente a combattere contro il cancro, un’esperienza di vita forte e che lascia segni indelebili ma da cui c’è sempre più speranza di poter uscire vittoriosi”.