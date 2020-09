«Qualcosa si muove per la Neuropsichiatra Infantile di Lamezia Terme» sostiene il Coordinamento Sanità 19 Marzo di cui alcuni delegati insieme a genitori dei piccoli pazienti hanno incontrato il direttore tecnico Asp di Catanzaro, Luigi Matarese, recatosi per fare un sopralluogo alla struttura che è stata proposta come nuova sede per l’assistenza sanitaria ai 1500 bambini del territorio lametino.

«L’architetto ci ha rassicurato che sono previsti anche interventi di edilizia sanitaria per quanto riguarda l’ammodernamento delle nuove sale operatorie (Cardiologia, Ortopedia, Chirurgia, ecc.) del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme», rimarca la nota stampa, «per fine mese finalmente verranno consegnati i cestelli per attivare le nuove sterilizzatrici. Non ci resta che attendere e vigilare per avere risposte positive».