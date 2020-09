Rete nefrodialitica regionale, 8 i posti letto nell’ospedale di Lamezia Terme, 4 in quello di Soveria Mannelli

Con decreto del commissario ad acta n.123 del 17 settembre è stato approvato il documento inerente “La rete nefrodialitica regionale. L’integrazione organizzativa e clinica delle unità di nefrologia e dialisi nella rete sanitaria calabrese”.

Per quanto riguarda la zona del lametino sono 18 i posti letto nell’ospedale di Lamezia Terme, 4 in quello di Soveria Mannelli.

Il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DCA n. 57/2020, al Punto 11.4.2 Rete Nefrologica e dialitica, prevede quale obiettivo principale per il triennio l’approvazione e l’attuazione della rete nefrodialitica regionale con il PDTA per le malattie renali croniche e l’insufficienza renale.

Lo stesso aveva ottenuto il parere favorevole espresso dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, e dal Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, nella riunione congiunta del 25 maggio 2020, con la sola indicazione alla Regione a tener conto, ai fini della determinazione del fabbisogno del personale per l’attuazione della rete, della metodologia approvata con DCA n. I 92/2019.