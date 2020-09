Scende a 16 il numero di positivi a Lamezia Terme

Comunicata dal sindaco Paolo Mascaro la guarigione di 2 persone in precedenza positive a Lamezia Terme.

Ad oggi in Città si hanno, quindi, 16 casi, di cui 2 ricoveri (stante il successivo ricovero di persona in precedenza in isolamento domiciliare) e 14 isolamenti domiciliari:

2 per rientro da altra Regione;

5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro Comune;

8 per contagio con persona proveniente da altra Regione;

1 rientro dall’estero.

Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio.