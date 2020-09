Coronavirus

Nuova guarigione, scendono a 15 i positivi a Lamezia Terme

Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio

Più informazioni su coronavirus

coronavirus Lamezia Terme









Comunicata la guarigione di un’altra persona in precedenza positiva al Covid-19, legata ai rientri dalla Sardegna. Ad oggi a Lamezia Terme si hanno, quindi, 15 casi, di cui 2 ricoveri e 14 isolamenti domiciliari: 1 per rientro da altra Regione;

5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro Comune (la famiglia dell’operatore in servizio al Cas di Amantea);

8 per contagio con persona proveniente da altra Regione;

1 rientro dall’estero. Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio.