Mascherine non obbligatorie al banco che sia di scuola a lezione, bar o ristorante durante il pasto

A 24 ore dall’ordinanza emanata dalla presidente della giunta regionale, alcuni chiarimenti nell’ambito di applicazione vengono offerti da Antonio Belcastro.

Il delegato del soggetto attuatore parte nel chiarire che dall’uso delle mascherine sono esentati, oltre che disabili, sportivi e minori di 6 anni, anche gli studenti quando seduti nei propri banchi mantenendo il distanziamento sociale, ma anche i clienti di ristoranti e bar durante la consumazione del pasto.

L’obbligo della rilevazione della temperatura non si pone all’ingresso di scuole ed università, essendo indicata a livello nazionale la misurazione personale domestica preventiva, mentre per le attività commerciali l’obbligo riguarda principalmente supermercati e centri commerciali, e quelle attività in cui era già prevista in maniera facoltativa.