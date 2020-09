Nuovo positivo a Nocera Terinese, già in isolamento domiciliare ed in buona salute

Dal proprio profilo Facebook, e non sulla pagina ufficiale del Comune, il sindaco di Nocera Terinese, Antonio Albi, comunica un nuovo caso di positività al Covid-19 all’interno del proprio territorio.

«Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro ha comunicato stamattina un caso di positività a Nocera Terinese con conseguente richiesta di emissione di ordinanza di quarantena», spiega Albi, «il soggetto interessato si trova sin dall’inizio in stato di isolamento, è in buona salute e non risultano esservi stati stretti contatti con altre persone».

Il primo cittadino avverte ed invita tutti «a seguire ogni prescrizione con il massimo rigore mantenendo la maturità che ad oggi ha contraddistinto la comunità nocerese».