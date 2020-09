Per un nuovo positivo si registrano 2 guariti, diventano 13 i casi attivi lametini

Per un nuovo caso accertato, un cittadino straniero ora ricoverato a Catanzaro, l’Asp di Catanzaro comunica anche la guarigione di 2 persone in precedenza positive a Lamezia Terme.

Nel recap del sindaco Paolo Mascaro si rimarca come il nuovo caso di positività arriva a distanza di oltre 15 giorni dall’ultimo rilevato in città.

Il totale di casi attivi è così di 13 , di cui 3 ricoveri e 10 isolamenti domiciliari:

5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro Comune;

6 per contagio con persona proveniente da altra Regione;

1 rientro dall’estero;

1 modalità contagio in corso di accertamento.

Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio.