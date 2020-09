Al telefono, via mail, su facebook, la Neonatologia lametina in campo per la settimana mondiale per l’allattamento

In occasione della settimana mondiale per l’allattamento al seno la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme in collaborazione con la SSD di Neonatologia ha deciso di mettere a disposizione un numero telefonico (0968208620), un indirizzo mail (neonatologialamezia@libero.it), un gruppo facebook (Allattamento 2020 neonatologia Lamezia).

Un operatore sanitario, per tutta la durata della settimana mondiale dell’allattamento (dal 01 al 7 ottobre), risponderà ai quesiti e alle osservazione delle future mamme, delle mamme che già allattano, di quelle che hanno o hanno avuto difficoltà ad allattare, di tutte le nonne, i papà e di chi è coinvolto a qualsiasi titolo nel sostegno e nell’implementazione dell’allattamento naturale.