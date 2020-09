Su 1897 tamponi i contagi in Calabria registrano 18 nuovi casi, 5 contagi nel Catanzarese “riconducibili ad un nuovo focolaio”, 6 nel vibonese (5 riconducibili ad un nuovo focolaio e un altro ad un cluster noto), 4 migranti del focolaio di Amantea e Reggio Calabria ne comunica altri 3 (fra cui una dipendente del Gom).

Il totale dei positivi sale così a 1985, mentre i casi attivi vedono in isolamento 520 persone, 33 ricoverate e 2 in rianimazione.

Territorialmente i casi son divisi tra:

– Catanzaro: 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 73 in isolamento domiciliare; 203 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 10 in reparto; 118 in isolamento domiciliare; 489 guariti; 36 deceduti.

– Reggio Calabria: 5 in reparto; 96 in isolamento domiciliare; 340 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

– altra Regione o Stato Estero: 282