Altre 2 persone vanno in quarantena obbligatoria, ed altrettante in fase precauzionale (ma il numero è destinato a salire nel corso dell’iter avviato per rintracciare i vari contatti), nelle ordinanze pubblicate questa mattina ed emesse dal sindaco Paolo Mascaro in ottica Covid-19.

Ieri il conto dei casi si era attestato a 18, di cui 3 ricoveri e 15 isolamenti domiciliari:

5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro Comune (il mediatore in servizio ad Amantea);

6 per contagio con persona proveniente da altra Regione;

1 rientro dall’estero;

6 unico nucleo familiare

Sempre per le norme anticontagio oggi lezioni sospese alla scuola media Fiorentino, avendo uno studente frequentato le lezioni prima della positività riscontrata nella propria famiglia