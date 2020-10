Su 1902 tamponi tamponi processati sale di 24 unità il numero di nuovi casi, 1 a Lamezia Terme

Su 1902 tamponi tamponi processati nelle ultime 24 ore sale di 24 unità il numero di nuovi casi di coronavirus in Calabria.

Tra i casi attivi 36 sono ricoverati, 2 in rianimazione e 520 in isolamento, mentre i nuovi contagiati ci sono: 9 casi nel cosentino, di cui 4 rientri; 3 nuovi nel vibonese e 1 a Lamezia Terme (lo straniero segnalato ieri); nel reggino 7, di cui 4 migranti e 3 da contact tracing.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 78 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 11 in reparto; 127 in isolamento domiciliare; 493 guariti; 36 deceduti.

– Reggio Calabria: 5 in reparto; 1 in terapia intensiva, 104 in isolamento domiciliare; 344 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 6 in isolamento domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in reparto; 30 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 5 deceduti.

– altra Regione o Stato Estero: 287

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 14 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l’AO di Cosenza sono 11; di questi 3 sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.