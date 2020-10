Si attesta in 24 casi, di cui 4 ricoveri e 20 isolamenti domiciliari, il bollettino aggiornato degli attualmente positivi a Lamezia Terme fornito dal sindaco Paolo Mascaro.

Oggi dall’Asp sono stati comunicati altri 2 casi di positività (un ricovero e un isolamento domiciliare), ma anche la guarigione di un soggetto in precedenza riscontrato quale positivo.

«È questione di ore la piena guarigione di 4 casi che erano stati in precedenza dichiarati positivi», annuncia Mascaro, «continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio».