Per un guarito un nuovo positivo a Lamezia Terme, rimangono 21 i casi attivi

Comunicato oggi pomeriggio dall’ASP un nuovo caso di positività a Lamezia Terme, e nel contempo arriva però anche la guarigione di un positivo in precedenza ricoverato.

Ad oggi in Città si hanno, quindi, sempre 21 casi, di cui 3 ricoveri e 18 isolamenti domiciliari.

“Continuano ad essere immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio”, assicura ancora il sindaco Paolo Mascaro, che nel pomeriggio ha posto in quarantena preventiva 5 persone oltre all’uomo positivo.