Sale a 23 il numero dei casi attivi lametini

Comunicato dall’Asp di Catanzaro un nuovo caso di positività a Lamezia Terme, confermato online dal sindaco Paolo Mascaro.

Ad oggi in Città si hanno, quindi, 23 casi, di cui 3 ricoveri e 20 isolamenti domiciliari.

Continuano ad essere immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio, mentre oggi sono 11 le persone in quarantena precauzionale dal 7 ottobre cui è stata revocata l’ordinanza.