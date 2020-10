Sale a 25 il numero di casi attivi a Lamezia Terme. In serata arriva infatti una nuova ordinanza di quarantena obbligatoria, questa volta nei confronti di un soggetto di sesso maschile, con il bollettino giornaliero poi rivisto al rialzo dal sindaco Paolo Mascaro.

In precedenza ad essere raggiunta dalla notizia di positività e relativa quarantena era stata una donna, con successive osservazioni per altri 15 cittadini e sospensione delle lezioni in presenza presso l’istituto Einaudi.

Ad oggi in Città si hanno, quindi, 25 casi, di cui 3 ricoveri e 22 isolamenti domiciliari.