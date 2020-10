Attenzione ancora alta per eventuali nuovi casi lametini, smentita la quarantena del distaccamento dei vigili del fuoco

Emesse dal sindaco Paolo Mascaro oggi 12 ordinanze, di cui 1 relativa alla donna già annunciata come ieri come 25° caso attivo in città, e le altre 11 relative a 22 persone individuate come contatti.

Sempre in ottica Covid-19, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, venuto a conoscenza di un comunicato stampa inviato da una sigla sindacale, comunica che nessuna sede del comando provinciale risulta essere stata chiusa o non operativa per cui la notizia è da ritenersi infondata. La notizia riguardava la stazione lametina, attiva in soccorsi anche quest’oggi per un incidente in autostrada.