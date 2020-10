Coronavirus

Il conto parziale della giornata vede 5 nuovi positivi e 3 guariti, con 27 casi attivi nel territorio lametino

I bollettini sono in continuo aggiornamento non avendo Comune e Asp un filo diretto 24 ore su 24 per quanto riguarda gli atti amministrativi validi.

A fronte di 5 nuove persone positive (2 uomini e 3 donne), con 7 in quarantena preventiva poiché reputati contatti, in serata arriva anche la notizia della guarigione di 3 persone, il cui atto amministrativo di obbligo di isolamento sanitario era risalente al 30 settembre. Il totale dei casi così si dovrebbe attestare a 27, con 25 isolamenti domiciliari e 2 ricoveri, ma i bollettini sono in continuo aggiornamento non avendo Comune e Asp un filo diretto 24 ore su 24 per quanto riguarda gli atti amministrativi validi. Oggi giornata di chiusura per più di una struttura pubblica (Tribunale, Agenzia dell’Entrate, Inps, Centro di Neurogenetica, alcune scuole o singole classi), ed anche i prossimi giorni verosimilmente a seguito dell’esito dei vari tamponi richiesti potrebbe vedere nuove necessità di sanificare altre strutture.