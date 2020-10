A Lamezia Terme 36 attualmente positivi, di cui 3 ricoverati, con 3 nuovi casi nella giornata odierna

Nel bollettino serale del sindaco di Lamezia Terme vengono confermati dall’Asp di Catanzaro 3 nuovi casi di positività, tutti comunque in isolamento domiciliare, con 2 di essi appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Ad oggi in Città si hanno, quindi, 36 attualmente positivi, di cui 3 ricoveri (si è infatti aggiunto soggetto che in precedenza era in isolamento domiciliare) e 33 isolamenti domiciliari.

«Purtroppo, continua l’incremento impressionante di casi su tutto il territorio nazionale (oggi 16.079 casi in Italia per un totale di attualmente positivi pari a 169.302) e ciò porta ad un aumento dei casi anche a Lamezia», sostiene il primo cittadino, «nel pomeriggio vi è stata importante riunione operativa tra il Dipartimento Prevenzione ASP, il Comune di Lamezia Terme, i Dirigenti Scolastici ed i pediatri per perfezionare ogni prossima attività onde al meglio contrastare la diffusione del contagio».

Mascaro rimarca che «bisogna oggi più che mai rispettare rigorosamente ogni regola ed ogni precauzione stante la diffusione del contagio. Si comunica, infine, che anche oggi sono state immediatamente emesse e notificate decine di ordinanze di quarantene per gli stretti contatti segnalati dall’Asp».