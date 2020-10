Precauzione Covid, a Pianopoli disposta la chiusura della Scuola Primaria fino a sabato

Viste «le richieste pervenute dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione- di avviare sorveglianza sanitaria nei confronti di alcuni soggetti risultati positivi a tampone per la ricerca di COVID» il sindaco di Pianopoli, Valentina Cuda, ha disposto la chiusura della Scuola Primaria fino a sabato.

Scuole chiuse oggi e domani anche a Martirano, per come annunciato ad alcune testate dal sindaco, anche se sull’albo pretorio del Comune non compare ancora la relativa ordinanza.

Per quanto riguarda Lamezia Terme, ancora oggi pubblicate nuove ordinanze di quarantena preventiva per varie persone, dopo gli 11 positivi comunicati nella giornata di ieri.