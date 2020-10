“Non sappiamo quanti vaccini anti-influenzali saranno disponibili per la fascia da 9 a 60 anni”

Chiedono al dipartimento regionale della salute un migliore dialogo e maggiore ascolto Daniela Musolino, delegata regionale della Fofi (la Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti) e Vitaliano Corapi, presidente dell’Ordine di Catanzaro e membro del Comitato centrale Fofi

«I problemi ordinari delle farmacie in Calabria sono acuiti dall’emergenza Covid19 – sostiene Corapi – e pretendono risposte valide. Siamo l’unica regione d’Italia a non sapere quale sia la quota di vaccini anti-influenzali destinata, nonostante nella conferenza Stato-Regioni si sia parlato di una maggiorazione; le assegnazioni non coprono le necessità della popolazione ultrasessantenni e bambini fino a 8 anni; di conseguenza non sappiamo quanti vaccini saranno disponibili per la fascia da 9 a 60 anni, esposta ad ogni tipo di infezione. Senza contare che in questa fase di allarme Coronavirus sia l’unica regione d’Italia a non poter dialogare sui test sierologici o sui tamponi rapidi (con esito in 15 minuti) di cui vari colleghi si sono già dotati. A questo aggiungiamo le questioni ‘normali’, come i passaggi di proprietà già perfezionati ma in attesa della firma regionale e la farmacia dei servizi che non riesce a partire nonostante sia finanziata dallo Stato, sempre per indolenza del Dipartimento».

«La Cittadella regionale rifiuta ogni dialogo, proprio come se mancasse la Cultura della collaborazione. Una vera iattura – conclude il membro del comitato nazionale FOFI – perché con la compianta presidente Jole Santelli stavamo per creare una task force con farmacisti, medici di base, docenti universitari, nutrizionisti e specialisti di malattie virali; a costo zero per le casse regionali ma di fondamentale ausilio per la gente».