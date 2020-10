In un giorno comunicati 13 nuovi positivi lametini ed emanate 12 ordinanze per 24 persone mandate in quarantena precauzionale

Alle 17 sono 13 i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare (1 uomo, 6 diverse donne e 6 congiunti equamente divisi tra 2 nuclei familiari), ufficializzati dal sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, tramite il proprio bollettino online.

Il totale vede 47 attualmente positivi, di cui 2 ricoveri e 45 isolamenti domiciliari.

Come ieri, anche oggi il post del primo cittadino ha visto vari aggiornamenti, e non è escluso altri ne possano arrivare prima della chiusura degli uffici comunali e sanitari.

Nel frattempo sono state emesse 12 ordinanze per 24 persone mandate in quarantena precauzionale, essendo state individuate come contatti dei nuovi positivi.