Sale di 224 unità il conto dei positivi con 2.741 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 266.077 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 268.987 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 2.741, i soggetti testati 2.725, con 224 nuovi casi.

Le persone risultate positive al coronavirus sono 4.624 (+224 rispetto a ieri), quelle negative 261.453.

I casi attivi arrivano a 2.713, con in più 199 isolati domiciliari (2.572), 14 ricoverati (134), e le terapie che scendono di 4 unità (7), con 13 guariti in più (1.798) e 2 deceduti (113).

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 809 (50 in reparto; 2 in terapia intensiva, 757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 639 (598 guariti, 41 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 346 (33 in reparto; 1 in terapia intensiva; 312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 337 (301 guariti, 36 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 75 (75 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 39 (3 ricoverati ,36 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 124 (118 guariti, 6 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.176 (48 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.124 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 523 (500 guariti, 23 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 268 (238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127 (126 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 33 ricoveri presso l’ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti.

Tra i 50 ricoverati presso l’azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 95, Catanzaro 48, Crotone 4, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 27.

Altra Regione o stato estero 46. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 749.