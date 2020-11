Sale a 86 il numero di attualmente positivi, di cui 2 ricoveri, in città

Comunicato oggi al Comune dall’Asp 1 nuovo caso di positività, posto in isolamento domiciliare.

A questa mattina, dalle comunicazioni ufficiali ricevute dal Comune, in Città si hanno, quindi, 86 attualmente positivi, di cui 2 ricoveri (vi è stata dimissione di persona in precedenza ricoverata) e 84 isolamenti domiciliari.

In attesa che i due lati di via Perugini riescano a comunicare meglio, essendo ospedale e comune sulla stessa strada, il sindaco ha emesso anche 5 ordinanze di quarantena preventiva per 11 persone