Il dipartimento Tutela della Salute rivede i dati dei casi attivi, 10 i pazienti in terapia intensiva

Dati giornalieri, aggiornati alle ore 20, relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, mentre a Roma si stanno decidendo i confini del nuovo decreto ed il relativo destino delle regioni tra i diversi colori.

Sono stati effettuati 2.888 tamponi su 2.855 soggetti nelle ultime 24 ore, con 266 casi confermati.

Gli attivi sono 3.639, con 3,430 isolati a domicilio (+8), 199 ricoverati (+35), 10 terapie intensive (-9), 2.069 guariti (+228) e 122 decessi (+4).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.216 (77 in reparto; 2 in terapia intensiva, 1.137 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 660 (616 guariti, 44 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 552 (47 in reparto; 6 in terapia intensiva; 499 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 355 (317 guariti, 38 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 118 (2 in reparto; 116 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 85 (5 ricoverati ,80 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 125 (118 guariti, 7 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.402 (68 in reparto; 2 in terapia intensiva; 1.332 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 762 (736 guariti, 26 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.