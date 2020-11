Coronavirus

Lezioni in presenza sospese anche alla “Saverio Gatti”, bilancio mattutino ufficiale lametino con nuovi 8 positivi

In quarantena obbligatoria 5 uomini e 3 donne, con 4 ordinanze per 9 persone ritenute contatti, quindi in isolamento precauzionale

Più informazioni su coronavirus

coronavirus Lamezia Terme









Dopo l’istituto comprensivo Perri – Pitagora, lezioni in presenza sospese anche alla “Saverio Gatti”, con attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato. L’ordinanza del sindaco Paolo Mascaro arriva dopo la richiesta avanzata dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell‘Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, per la quale «vista l’evoluzione della situazione epidemiologica relativa al SARS CoV-2 verificatasi negli ultimi tempi nell’ I.C Gatti con un aumento dell’incidenza di positivi e contatti stretti di positivi al COVID-19 è auspicabile valutare l’opportunità di adottare provvedimenti di competenza al fine di evitare un ulteriore diffusione del contagio». Il bilancio di metà mattinata odierno del bollettino lametino in merito al Covid-19 vede 8 positivi (5 uomini, 3 donne), e 4 ordinanze per 9 persone ritenute contatti, quindi in quarantena precauzionale