Sale a 129 il numero di attualmente positivi lametini, 2 nuovi casi registrati anche a Platania

Il bilancio odierno del bollettino lametino in merito al Covid-19 vede 12 positivi (6 uomini, 4 donne, 2 stesso nucleo familiare), e 8 ordinanze per 19 persone ritenute contatti, quindi in quarantena precauzionale.

Al momento, dalle comunicazioni ufficiali ricevute dal Comune, in Città si hanno, quindi, 129 attualmente positivi, di cui 2 ricoveri e 127 isolamenti domiciliari.

In ottemperanza alle nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal Dpcm 3 novembre 2020 (art. 1, lettera r), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo comunica che domani al 3 dicembre 2020 sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle aree archeologiche e dei complessi monumentali di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Da domani quindi anche la Biblioteca Comunale lameitna sospende il servizio al pubblico, ma resta aperta per il prestito interbibliotecario e il prestito domiciliare prenotabile via mail a biblioteca@comune.lamezia-terme.cz.it.

Anche a Platania si registrano 2 nuovi casi di positività, entrambi già da giorni in isolamento volontario domiciliare, con ordinanze di quarantena preventiva per i contatti stretti.

Dei 2 soggetti risultati positivi il 12 ottobre, invece, 1 è completamente guarito, mentre l’altro si trova ancora in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute, in attesa che venga sottoposto a test molecolare di controllo (tampone). I 10 soggetti “contatti stretti” dei positivi di giorno 12 ottobre hanno trascorso la quarantena senza alcun problema di salute ed ora sono “rientrati in comunità”.