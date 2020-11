Sale a 138 il conto dei positivi comunicati dall’Asp al Comune di Lamezia Terme, 9 in più rispetto a ieri

Si registrano 9 positivi (5 e 2 stesso nucleo familiare, 2 uomini) in più al termine della giornata a Lamezia Terme, con 3 ordinanze per 6 persone in quarantena preventiva.

Al momento, dalle comunicazioni ufficiali ricevute dal Comune, in Città si hanno, quindi, 138 attualmente positivi, di cui 2 ricoveri e 136 isolamenti domiciliari.