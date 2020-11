Su 489 test 33 nuovi casi accertati dal laboratorio del Pugliese

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nel Catanzarese dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio.

In tutto 489 i test processati dall’ultimo aggiornamento in provincia di Catanzaro. Altri 290 i tamponi refertati nel Crotonese con 56 nuovi contagi e 108 in provincia di Vibo con 9 positività.

In tutto, sommando le tre province della Calabria centrale sono 887 i tamponi processati complessivamente.