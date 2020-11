Federico Bonacci confermato Covid Manager, il referente per la gestione clinico-assistenziale sarà Gerardo Mancuso

Deliberato ieri il passaggio in telelavoro per i dipendenti che ne possono usufruire, l’Asp di Catanzaro ha confermato anche i componenti dell’unità di crisi istituita a marzo per la gestione della pandemia da Covid-19.

Componenti sono:

direttore sanitario P.O.U – Antonio Gallucci

direttore dipartimenti discipline mediche urgenza – Anna Monardo

direttore dipartimento discipline mediche – Massimo Calderazzo

direttore dipartimento discipline chirurgiche – Manfredo Tedesco

direttore dipartimento servizi – Josè Fransicco Aloe

direttore medicina generale – Gerardo Mancuso

responsabile rischio clinico – Federico Bonacci

medico competente – Enrico Ciaccio e Rosa Mauro

servizio prevenzione e protezione – Francesco Lucia

dirigente farmacista – Micaela Scalese

Se Federico Bonacci viene confermato come Covid Manager, il referente per la gestione clinico-assistenziale dei pazienti Covid sarà Gerardo Mancuso, direttore dei reparti di medicina generale di Lamezia Terme e Soveria Mannelli.