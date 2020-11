Pulizia quadrimestrale delle aree esterne dei 3 ospedali di propria competenza in affidamento tramite Mepa per l’Asp di Catanzaro

Mentre anche l’Asp di Catanzaro rincorre gli adeguamenti necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19, dopo la dichiarazione di zona rossa della Calabria, la stessa azienda sanitaria corre ai ripari per pulire le aree agli ospedali di propria competenza, ovvero Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Soverato.

In attesa che venga attivata la convenzione Consip avviata a novembre dello scorso anno, i 50.400 mq di aree pertinenziali esterne dei 3 presidi ospedalieri richiedono adeguata pulizia, con l’affidamento di tale servizio che per 4 mesi sarà affidato tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

L’appalto sarà assegnato tramite il minor prezzo offerto rispetto ai 0,023 euro per mq previsti nella gara Consip, con la possibilità che l’affidamento da 20.865,60 euro venga revocato in anticipo in caso di sottoscrizione della stessa gara su Consip.