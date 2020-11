Su 3.550 tamponi sale di 392 unità il conto dei positivi calabresi. Gli attualmente positivi sono 4.795 divisi tra 227 ricoverati con sintomi (+15), 16 terapia intensiva (+1), 4.552 isolamento domiciliare (+298). Si registrano 2.175 dimessi guariti (+74) e 136 deceduti (+4), con 7.106 casi totali.

Sono stati 1.243 i casi identificati dal sospetto diagnostico, 5.863 casi identificati da attività di screening, con 292.747 casi testati e 295.772 tamponi effettuati.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.470 (84 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1.382 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 682 (631 guariti, 51 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 754 (54 in reparto; 7 in terapia intensiva; 693 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 370 (329 guariti, 41 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 257(17 in reparto; 240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 120 (6 ricoverati ,114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126 (119 guariti, 7 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.927 (66 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.856 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 844 (814 guariti, 30 deceduti). –

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 35 ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti.

Tra gli 84 ricoverati presso l’AO di Cosenza 3 sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 94, Catanzaro 62, Crotone 35, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 182.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 281.