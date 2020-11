Sale a 16 il numero dei contagi da Sars – Cov2 accertati a Soveria Mannelli, ipotesi test in drive in

Sale il numero dei contagi da Sars – Cov2 accertati a Soveria Mannelli. «Sono in tutto 16 i casi di positività di persone che responsabilmente ci hanno informato del loro stato di salute», spiega il sindaco Sirianni, «l’Amministrazione comunale ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione riscontro relativamente a tutti i casi del nostro Comune ancora in fase di accertamento».

Il primo cittadino raccomanda «di attenersi alle prescrizioni impartite dalle Autorità sanitarie e amministrative, in ordine alla prevenzione. È importante evitare il contagio e l’uso corretto della mascherina rappresenta uno scudo fondamentale per proteggere se stessi e gli altri; alle persone che risultano essere contatti di persone positive al covid-19, di osservare il periodo di quarantena restando al proprio domicilio e avvisando tempestivamente il proprio medico curante; gli over 60 di limitare quanto più possibile le relazioni interpersonali. Statisticamente è risultato che le persone rientranti in questa fascia d’età sono più a rischio di ammalarsi in modo grave, soprattutto in presenza di patologie pregresse».

Inoltre si comunica che l’UCCP di Decollatura ha avviato l’allestimento di un drive-in per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi, ma si sta attendendo l’invio da parte dell’Asp del materiale occorrente.