Si rompe una strumentazione, Pugliese Ciaccio processa 673 tamponi trovando 95 nuovi positivi

Sono in totale 673 i nuovi tamponi eseguiti per la zona centrale della Calabria, 94 per l’Asp di Cosenza e 579 per l’Area centro. I nuovi positivi sono 95 (24 nell’Asp Cosenza; 18 a Catanzaro; 48 a Crotone; 5 a Vibo).

Eseguiti: Catanzaro 477 (H 84, Territorio 376, Operatori 17, Rientri 0); Crotone 89 (H 2, Territorio 87, Operatori 0, Rientri 0); Vibo 13 (H 8, Territorio 5, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre n. 5 noti positivi: 2 a Catanzaro, 3 a Crotone e 0 a Vibo. Negativi 573.

La riduzione dei tamponi totali – fanno sapere dall’ospedale Pugliese Ciaccio – è stata causata dalla rottura di una strumentazione che sarà riparata entro 24 ore.