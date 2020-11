Superata quota 160 attualmente positivi a Lamezia Terme, quarantena preventiva per altre 25 persone ritenute contatti

Dopo un fine settimana di silenzio istituzionale data la chiusura degli uffici, il sindaco Paolo Mascaro ha comunicato oggi 23 nuovi positivi (tra cui 4 e 2 persone dello stesso nucleo familiare, ma con 5 atti amministrativi relativi a casi comunicati venerdì), 3 guariti dal 20 e 21 ottobre, 8 misure di quarantena preventiva per 25 persone ritenute contatti.

Oggi non sono state segnalate altre positività di soggetti residenti o dimoranti nel campo Rom di Scordovillo, con 161 attualmente positivi, di cui 2 ricoveri e 159 isolamenti domiciliari.

Intanto sui social, campo che tanto appassiona cittadini e politici più degli atti amministrativi, continua la diatriba tra chi vorrebbe tutto aperto (partendo dalle attività commerciali che non lo possono essere per la zona rossa) e chi vorrebbe tutto chiuso (iniziando dalle scuole), con in più chi grida all’assenza di ulteriori controlli, e ben pochi a fidarsi dell’autocontrollo personale altrui, oltre ai problemi di discrasia tra i dati ufficiali comunicati dall’Asp al Comune e quelli dati alla stampa che trova contatti disposti a parlare, e le mancate comunicazioni tra laboratori privati e azienda sanitaria provinciale (al netto di un sistema che dovrebbe essere centralizzato e comune).

Tra scelte dei singoli istituti o singole amministrazioni comunali, e le conseguenze della zona rossa (che prevede la didattica in presenza solo sotto la prima media compresa), più di una classe è passata nel lametino alla didattica a distanza per cercare di limitare i rischi da contagio.

La popolazione scolastica di ogni istituto comprensivo muta però a seconda delle realtà territoriali, così come in alcuni casi uno stesso istituto si trova con plessi in comuni diversi:

Curinga 613 studenti

Falerna-Nocera Terinese 849

Girifalco – Cortale 610

“Ardito- Don Bosco” Lamezia Terme 1565

“Borrello Fiorentino” Lamezia Terme 659

“Sant’Eufemia” Lamezia Terme 940

“Manzoni Augruso -Don Milani” Lamezia Terme 1066

“Saverio Gatti” Lamezia Terme 906

“Nicotera – Costabile” Lamezia Terme 1133

“Perri – Pitagora” Lamezia Terme 1506

Maida 742

“Don Lorenzo Milani” Martirano 461

Serrastretta 485

“Gianni Rodari “Soveria Mannelli 402

Le scuole superiori, che sono già chiuse alla didattica in presenza per decreto nazionale, vedono invece: