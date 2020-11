Con 5 nuovi positivi sono 181 i casi attivi lametini, di cui 2 ricoveri e 179 isolamenti domiciliari

Con 5 nuovi positivi (3 donne, 2 uomini), ed 1 guarito dal 30 ottobre, i casi attivi comunicati dall’Asp al Comune sono 181, di cui 2 ricoveri e 179 isolamenti domiciliari.

Al momento, non sono state segnalate altre positività di soggetti residenti o dimoranti nel campo Rom di Scordovillo, ma oggi sono arrivate altre 4 ordinanze per 12 persone in quarantena precauzionale poiché ritenute contatti.

Da domani fino a fine mese varrà intanto la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e nelle prime classi delle scuole secondarie di primo grado, nonché negli asili nido, comunali e privati.